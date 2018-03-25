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Александр Третьяков: «Четыре миллиона призовых? Когда выхожу на старт, о деньгах не думаю»
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Александр Третьяков: «Четыре миллиона призовых? Когда выхожу на старт, о деньгах не думаю» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Олимпийский чемпион 2014 года скелетонист Александр Третьяков, по решению МОК не допущенный до выступления на Играх-2018 в Пхенчхане, сказал, что во время соревнований на чемпионате России не думал о призовых. Победитель турнира получит четыре миллиона рублей.
32-летний спортсмен в борьбе за первое место на 0,54 секунды опередил серебряного призера Олимпиады-2018 Никиту Трегубова.
— Что касается большого призового фонда, то я, когда выхожу на старт, стараюсь не думать об этом, — цитирует ТАСС Третьякова. — Все это выбивает из колеи и мешает правильно настроиться к соревнованиям. Я думаю о том, как сделать быстрый старт и проехать без ошибок по трассе, как подготовить технику. И больше ни о чем.
У меня из-за пропуска Олимпиады была очень большая соревновательная пауза. Поэтому для того, чтобы хорошо выступить здесь, мне пришлось сюда приехать на неделю пораньше и побольше потренироваться. И все не прошло напрасно.
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