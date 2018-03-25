Приз в миллион рублей: на Южном Урале открылся международный чемпионат по фристайлу

Южный Урал вновь стал столицей мирового фристайла — на горнолыжном курорте «Солнечная долина» открылся международный фестиваль Russian Freestyle Games.

Соревнования проходят в нескольких дисциплинах.

— К традиционным уже горным лыжам (биг-эйр и слоупстайл, мужской и женский зачёты) впервые добавлен мужской зачёт по сноубордингу. Заявленный призовой фонд — 1 миллион рублей, — сообщили в Министерстве спорта Челябинской области.

Челябинская область вновь стала столицей мирового фристайла

Спортсменки в ярких костюмах создавали настроение

Трассу для соревнований сделали максимально безопасной

На фестиваль приехали участники XXIII зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане.

Взлёты и падения на фристайл-шоу Среди гостей — Соня Федорова, которая впервые в истории российского сноуборда сумела завоевать малый Хрустальный глобус в слоупстайле по итогам соревнований в Кубке мира. Она с результатом 80,46 балла одержала победу на этапе в итальянском Сейзер-Альме, который являлся заключительным стартом в дисциплине слоупстайл в сезоне — 2017/18. Такая награда, как малый Хрустальный глобус, считается одной из самых почетных в мире сноуборда.

В Челябинской области в стартах приняли участие более 70 спортсменов, в финале соревнований выступили 16 спортсменов.

На соревнования приехали даже собачки

На фестиваль приехали более 70 спортсменов

Соревнования вызвали огромный интерес у зрителей

Среди спортсменов — участники Олимпийских игр После Олимпиады этот фестиваль можно назвать разгрузочным

От таких прыжков захватывает дух даже у зрителей

Особенно болели за участников юные спортсмены

Сразу после приземлений — интервью

Соня Федорова впервые в истории отечественного сноуборда сумела завоевать малый Хрустальный глобус в слоупстайле

Призовой фонд составил один миллион рублей

На этой неделе чемпионы провели тренировку для особых детей из Челябинска

Впервые добавлен мужской зачёт по сноубордингу

Падения вызывали бурю эмоций у публики

С такой высоты открывается красивый вид на Миасс

На фестивале царила дружелюбная атмосфера

Сами спортсмены не скрывали радости от удачно выполненного прыжка

Трасса участникам понравилась

Формат состязаний открытый: это означает, что участвовать в них могут все желающие

Спортсмены с восторгом смотрели на красивые уральские горы