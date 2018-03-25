Приз в миллион рублей: на Южном Урале открылся международный чемпионат по фристайлу 

Южный Урал вновь стал столицей мирового фристайла — на горнолыжном курорте «Солнечная долина» открылся международный фестиваль Russian Freestyle Games.
Соревнования проходят в нескольких дисциплинах.
— К традиционным уже горным лыжам (биг-эйр и слоупстайл, мужской и женский зачёты) впервые добавлен мужской зачёт по сноубордингу. Заявленный призовой фонд — 1 миллион рублей, — сообщили в Министерстве спорта Челябинской области.
Челябинская область вновь стала столицей мирового фристайла
Спортсменки в ярких костюмах создавали настроение
Трассу для соревнований сделали максимально безопасной
На фестиваль приехали участники XXIII зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане.
Взлёты и падения на фристайл-шоу Среди гостей — Соня Федорова, которая впервые в истории российского сноуборда сумела завоевать малый Хрустальный глобус в слоупстайле по итогам соревнований в Кубке мира. Она с результатом 80,46 балла одержала победу на этапе в итальянском Сейзер-Альме, который являлся заключительным стартом в дисциплине слоупстайл в сезоне — 2017/18. Такая награда, как малый Хрустальный глобус, считается одной из самых почетных в мире сноуборда.
В Челябинской области в стартах приняли участие более 70 спортсменов, в финале соревнований выступили 16 спортсменов.
На соревнования приехали даже собачки
На фестиваль приехали более 70 спортсменов
Соревнования вызвали огромный интерес у зрителей
Среди спортсменов — участники Олимпийских игр После Олимпиады этот фестиваль можно назвать разгрузочным
От таких прыжков захватывает дух даже у зрителей
Особенно болели за участников юные спортсмены
Сразу после приземлений — интервью
Соня Федорова впервые в истории отечественного сноуборда сумела завоевать малый Хрустальный глобус в слоупстайле
Призовой фонд составил один миллион рублей
На этой неделе чемпионы провели тренировку для особых детей из Челябинска
Впервые добавлен мужской зачёт по сноубордингу
Падения вызывали бурю эмоций у публики
С такой высоты открывается красивый вид на Миасс
На фестивале царила дружелюбная атмосфера
Сами спортсмены не скрывали радости от удачно выполненного прыжка
Трасса участникам понравилась
Формат состязаний открытый: это означает, что участвовать в них могут все желающие
Спортсмены с восторгом смотрели на красивые уральские горы