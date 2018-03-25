Пасторе: «Я понимаю, что этап карьеры в „ПСЖ“ подходит к концу»

Полузащитник «ПСЖ» Хавьер Пасторе провел в этом сезоне 18 матчей в Лиге 1, а сейчас вовсе перестал попадать в заявку на матчи. 28-летний аргентинец задумывается о смене клуба.

— Я понимаю, что мой этап карьеры в Париже подходит к концу, — приводит слова Пасторе Football Italia. — Посмотрим, что будет дальше. У меня еще остается год по контракту, и у меня нет четкого видения развития ситуации. Не знаю, как все сложится в итоге, я остаюсь сфокусированным на остатке сезона, хочу его хорошо завершить и выиграть все, что можно. Испания является приоритетным вариантов для меня из-за языка и стиля игры.

Пасторе играет в «ПСЖ» с 2011 года.

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