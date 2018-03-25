ХК «Ростов» с минимальным преимуществом обыграл «Чебоксары»

В Ростове на стадионе Ice Arena во втором матче плей-офф первенства ВХЛ встретили команды «Ростов» и «Чебоксары». Дончанам удалось буквально вырвать победу в последнем периоде, уступая до его начала.

В первом периоде ростовчане открыли счет, давали на соперника опасными атаками, несмотря на то, что несколько раз оставили в меньшинстве. На перерыв команды ушли со счетом 2:1 в пользу «кондоров». В следующем тайме ростовчане яростно пытались увеличить отрыв, в результате чего из-за грубой игры два раза остались в меньшинстве, и соперники воспользовались преимуществом, забросив две шайбы.

В начале третьего периода хозяевам поля удалось сравнять счет, а затем вырваться вперед. Игра достигла такого накала, что игроки «Ростова» и «Чебоксар» в драке разбили защитное стекло на скамейке штрафников. Матч пришлось приостановить. После вынужденного перерыва гости провели несколько опасных атак, однако ни одна не увенчалась успехом — ростовчане победили со счетом 4:3.

Накануне в первом матче с «богатырями» дончане уступили со счетом 2:5 на домашней арене. Два следующих матча за выход в финал первенства пройдут в родном городе Чебоксарах 28 и 29 марта.