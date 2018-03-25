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Глен Галутцан: Монахэн играл через боль, в течение трех недель
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Глен Галутцан: Монахэн играл через боль, в течение трех недель 

Советский спорт 1 час назад
— Травмы были достаточно серьезными. Он играл через боль, в течение трех недель перед каждой игрой ему делали две блокады. Он был готов на все, чтобы играть. Травмы, конечно, повлияли на него. Мы это понимали.
Нападающий «Калгари» Монахэн выбыл до окончания сезона из-за травм
Но он был нужен команде в этом месяце. Травмы на него повлияли, в том числе и в психологическом плане. А мы все-таки должны беречь наших игроков, — цитирует Галутцана официальный сайт НХЛ.
Напомним, что для нападающий «Калгари» выбыл до окончания сезона из-за травм. На счету 23-летнего центрфорварда 64 (31+33) очка в текущем регулярном сезоне.
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