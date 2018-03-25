«Волгоград-Арену» обещают сдать к 21 апреля

Стадион «Волгоград-Арена», который примет игры чемпионата мира по футболу, будет сдан до 21 апреля, именно в этот день пройдет первый тестовый матч. Об этом журналистам в воскресенье сообщил вице-губернатор — руководитель аппарата губернатора Волгоградской области Евгений Харичкин.

"Первый тестовый матч на «Волгоград-Арене» состоится 21 апреля, к этой дате стадион должен быть сдан в эксплуатацию", — сказал Харичкин.

Финальный этап седьмого инспекционного визита ФИФА и оргкомитета «Россия-2018» на стадионы чемпионата мира стартовал 20 марта в Екатеринбурге. В среду делегация осмотрела арену в Самаре, в четверг — стадион в Саранске, в субботу посетила стадион в Нижнем Новгороде. В воскресенье представители ФИФА побывали на «Волгоград-Арене». Последним объектом для проверки в рамках этой инспекции является стадион в Калининграде, который сотрудники ФИФА посетят 26 марта.