Павел Ростовцев: «Победа Цветкова улучшит не самые удачные впечатления от прошедшего сезона»

Трехкратный чемпион мира, серебряный призер Игр в Турине Павел Ростовцев очень рад победе Максима Цветкова . Он считает, что Максим победил благодаря упорной физической и психологической работе.

— Очень хорошо на такой ноте заканчиваться сезон, — сказал Ростовцев. — Это улучшит не самые удачные впечатления от прошедшего сезона и даст дополнительный стимул в предсезонной подготовке. Но главный тезис, который моно выделить: если напряженно трудиться, то можно достигнуть высокой цели. Надо терпеливо работать и ждать своего час. У Максима были спады в этом году, хотя в последних гонках он неплохо смотрелся. Очень рад, что он выиграл сегодня.

— Максим недавно стал капитаном биатлонной сборной. Может, это как-то повлияло?