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Павел Ростовцев: «Победа Цветкова улучшит не самые удачные впечатления от прошедшего сезона»
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Павел Ростовцев: «Победа Цветкова улучшит не самые удачные впечатления от прошедшего сезона» 

Спорт-Экспресс 56 минут назад
Трехкратный чемпион мира, серебряный призер Игр в Турине Павел Ростовцев очень рад победе Максима Цветкова. Он считает, что Максим победил благодаря упорной физической и психологической работе.
— Очень хорошо на такой ноте заканчиваться сезон, — сказал Ростовцев. — Это улучшит не самые удачные впечатления от прошедшего сезона и даст дополнительный стимул в предсезонной подготовке. Но главный тезис, который моно выделить: если напряженно трудиться, то можно достигнуть высокой цели. Надо терпеливо работать и ждать своего час. У Максима были спады в этом году, хотя в последних гонках он неплохо смотрелся. Очень рад, что он выиграл сегодня.
— Максим недавно стал капитаном биатлонной сборной. Может, это как-то повлияло?
— Уверен, нет. Он набрал хорошую психологическую и физическую форму. (Ярослав СУСОВ)
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