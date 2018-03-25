Павел Ростовцев: «Победа Цветкова улучшит не самые удачные впечатления от прошедшего сезона» 

Трехкратный чемпион мира, серебряный призер Игр в Турине Павел Ростовцев очень рад победе Максима Цветкова. Он считает, что Максим победил благодаря упорной физической и психологической работе.
— Очень хорошо на такой ноте заканчиваться сезон, — сказал Ростовцев. — Это улучшит не самые удачные впечатления от прошедшего сезона и даст дополнительный стимул в предсезонной подготовке. Но главный тезис, который моно выделить: если напряженно трудиться, то можно достигнуть высокой цели. Надо терпеливо работать и ждать своего час. У Максима были спады в этом году, хотя в последних гонках он неплохо смотрелся. Очень рад, что он выиграл сегодня.
— Максим недавно стал капитаном биатлонной сборной. Может, это как-то повлияло?
— Уверен, нет. Он набрал хорошую психологическую и физическую форму. (Ярослав СУСОВ)