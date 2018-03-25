Праздник большого футбола вернулся в «Лужники»

В минувшую пятницу на Большую спортивную арену «Лужников» вновь вернулся большой футбол. Сборная России, под руководством Станислава Черчесова должна была померяться силами в товарищеском матче с «кудесниками мяча» из Бразилии.

Некоторые болельщики идя к стадиону выражали своё опасение по поводу выхода с трибун после матча. У всех были ещё свежи воспоминания об организации товарищеской встречи Россия — Аргентина, которая состоялась 11 ноября 2017 года, и стала первой официальной игрой для новых «Лужников». Напомним, что тогда столичные власти не справились с организацией игры ( Виталий Мутко даже извинился перед болельщиками за неудобства): после окончания матча болельщиков держали на трибунах более 40 минут, и ещё столько же люди шли к станции метро «Спортивная».

Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется

Извлекли урок

Такой организации, как перед матчем Россия — Бразилия, я не видел очень давно. Весь транспортный комплекс Москвы, Центр организации дорожного движения, ГИБДД , волонтеры — все работали как единый слаженный механизм.

Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется

Потоки болельщиков были грамотно разведены: одни шли от метро «Воробьёвы горы», другие от только что открытого южного вестибюля станции «Спортивная», третьи — от станции МЦК «Лужники», четвертые же ехали на комфортабельных автобусах по экспресс-маршруту S1 «Метро „Парк Культуры“ — стадион „Лужники“. Добраться к стадиону не составило большого труда. С точки зрения организации матча, условия были приближены к реалиям Чемпионата мира 2018.

Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется

Без аншлага

На подходе к стадиону, несмотря на холод, болельщиков развлекали как могли. Кому-то на щеке рисовали флаг нашей национальной сборной, кто-то фотографировался и играл в футбол с талисманом нашей сборной волком „Забивакой“, а кто-то просто пил горячий чай, который здесь бесплатно наливали всем желающим. Может быть морозная погода, а может и прошлая организация матча с Аргентиной отпугнули болельщиков и аншлага не получилось. Из 80 тысяч кресел, в „Лужниках“ были заполнены только 55 тысяч.

Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется

Перед матчем поклонники сборной России на весь стадион выложили плашками государственный триколор, который смотрелся очень впечатляюще (такого масштаба не было в „Луже“ со времён матча с англичанами в 2007 году). Игра сборной, как и её поддержка очень разочаровала. Практически весь матч игра проходила в тишине, за исключением некоторых опасных моментов, при которых стадион взрывался скандированием „Россия! Россия!“. Увы, после расформирования Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) в 2016 году наша сборная осталась без организованной поддержки.

Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется

Поле „Лужников“ для марта месяца было в идеальном состоянии, для тех, кто помнит, какой „огород“ там был в начале 2000-х это может показаться какой-то фантастикой. Тогда, стадион „Лужники“ заявлял, что из-за близости поля к Москва-реке и грунтовых вод, здесь невозможно вырастить качественный натуральный газон и заменили его на искусственную поляну. В обновлённых „Лужниках“ натуральный газон изумительного качества. Из нововведений можно выделить наличие бесплатного высокоскоростного Wi-Fi (раньше со связью на стадионе существовали большие проблемы — сети были сильно перегружены) и близость трибун к футбольному полю.

Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется

Опустевшие „Лужники“

К большому сожалению пришедших на матч, сборная России крупно проиграла Бразилии со счетом 0:3. После того, как бразильцы забили свой третий гол на 66-й минуте, расстроенные болельщики потянулись к выходу задолго до финального свистка. После окончания матча чаша стадиона опустела всего за 7 минут, а все болельщики были и вовсе развезены за рекордные 44 минуты! Организаторы извлекли урок из прошлого матча и блестяще провели его в этот раз.

Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется

Следующий матч на стадионе „Лужники“ пройдёт 14 июня, когда в матче открытия Чемпионата мира 2018 сойдутся сборные России и Саудовской Аравии. Надеемся, результат игры нашей команды порадует всех болельщиков, которые придут поддержать нашу сборную.

Текст © Александр Сапожник / Москва меняется

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