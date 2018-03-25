Владимир Якушев: Из-за требования признать доклад Макларена не верю в то, что удастся вернуть ЧМ-2021

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев высказался о возможном проведении в России чемпионата мира 2021 года.

В сентябре 2016 года Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение о проведении чемпионата мира 2021 года в Тюмени, однако в марте 2017 года IBU в одностороннем порядке отобрал турнир у России в связи отсутствием аккредитованного антидопингового агентсва.

«Что касается чемпионата мира, то тут проблема одна — признание РУСАДА, — приводит слова Якушева официальный сайт телеканала «Матч ТВ». — Дорожная карта уткнулась в одну вещь — полное признание доклада Макларена. Эта история очень тяжелая.

Если говорить честно, то если риторика не поменяется до сентября, то я не верю в перспективы вернуть себе чемпионат мира-2021. Даже несмотря на все наши плюсы».