Ещё
Владимир Якушев: Из-за требования признать доклад Макларена не верю в то, что удастся вернуть ЧМ-2021
Далее:
Читайте также:
Ещё

Владимир Якушев: Из-за требования признать доклад Макларена не верю в то, что удастся вернуть ЧМ-2021 

Советский спорт 51 минуту назад
Губернатор Тюменской области Владимир Якушев высказался о возможном проведении в России чемпионата мира 2021 года.
В сентябре 2016 года Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение о проведении чемпионата мира 2021 года в Тюмени, однако в марте 2017 года IBU в одностороннем порядке отобрал турнир у России в связи отсутствием аккредитованного антидопингового агентсва.
«Что касается чемпионата мира, то тут проблема одна — признание РУСАДА, — приводит слова Якушева официальный сайт телеканала «Матч ТВ». — Дорожная карта уткнулась в одну вещь — полное признание доклада Макларена. Эта история очень тяжелая.
Если говорить честно, то если риторика не поменяется до сентября, то я не верю в перспективы вернуть себе чемпионат мира-2021. Даже несмотря на все наши плюсы».
Напомним, для восстановления в правах РУСАДА WADA требует от России полного признания доклада Макларена.
Советский спорт: последние новости
Зобнин покидает расположение сборной России из-за повреждения внутреннего мениска "Фенербахче" не будет выкупать Нету у "Зенита" «Челси» вновь попытается приобрести Джеко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мяч убил футболиста1
Россия взяла золото на этапе Кубка мира4
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас29
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой113
Плющенко обратился к Загитовой151
Видео
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
00:48
Второй ракетке мира угрожали во время матча
Теннис
01:17
Королева дала слабину: на Загитову началась охота
Фигурное катание Статьи
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
00:29
Российский боксер стал чемпионом мира
Бокс
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение