В Ноябрьске избрали «королей» мотокросса

120 гонщиков выехали на трассу, чтобы побороться за награды и испытать свои силы в Кубке Ямала по мотокроссу.

Участвовали 10 команд из ХМАО и ЯНАО, в том числе из Лабытнанги, Нового Уренгоя и Ноябрьска.

— График у нас очень напряженный, впереди у ребят учебно-тренировочные сборы в Краснодарском крае, Кубок Югры, который в мае состоится в Мегионе, — рассказал судья всероссийской категории и спортивный комиссар состязаний Вадим Носулько. — В июне в Нефтеюганске пройдет первый этап Кубока России, а спустя неделю второй — в Ноябрьске. В августе планируется Чемпионат и Первенство УрФО. Так что у спортсменов есть хороший стимул выложиться по полной.

В результате состязаний в командном зачете на первое место вышли гонщики из Ноябрьска («Газпромнефть-1»). На вторую ступень пьедестала поднялись сургутяне из СТК «Экстрим-1». Третье место досталось «Юганск-Мастеру» из Нефтеюганска.