Ещё
В Ноябрьске избрали «королей» мотокросса
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Ноябрьске избрали «королей» мотокросса 

Красный Север 43 минуты назад
Фото: Красный Север
120 гонщиков выехали на трассу, чтобы побороться за награды и испытать свои силы в Кубке Ямала по мотокроссу.
Участвовали 10 команд из ХМАО и ЯНАО, в том числе из Лабытнанги, Нового Уренгоя и Ноябрьска.
— График у нас очень напряженный, впереди у ребят учебно-тренировочные сборы в Краснодарском крае, Кубок Югры, который в мае состоится в Мегионе, — рассказал судья всероссийской категории и спортивный комиссар состязаний Вадим Носулько. — В июне в Нефтеюганске пройдет первый этап Кубока России, а спустя неделю второй — в Ноябрьске. В августе планируется Чемпионат и Первенство УрФО. Так что у спортсменов есть хороший стимул выложиться по полной.
В результате состязаний в командном зачете на первое место вышли гонщики из Ноябрьска («Газпромнефть-1»). На вторую ступень пьедестала поднялись сургутяне из СТК «Экстрим-1». Третье место досталось «Юганск-Мастеру» из Нефтеюганска.
Красный Север: последние новости
Как ямальцы помогли канадцам взять «бронзу» В Ноябрьске каратисты показали класс (ВИДЕО) В ЯНАО сорок газодобытчиков мчатся по тундре
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мяч убил футболиста1
Россия взяла золото на этапе Кубка мира5
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас28
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой113
Плющенко обратился к Загитовой151
Видео
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
00:48
Второй ракетке мира угрожали во время матча
Теннис
01:17
Королева дала слабину: на Загитову началась охота
Фигурное катание Статьи
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
00:29
Российский боксер стал чемпионом мира
Бокс
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение