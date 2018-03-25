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Сергей Лазарев показал таланты сына
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Сергей Лазарев показал таланты сына 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Сергею Лазареву несколько лет удавалось скрывать сына Никиту от посторонних глаз. Впервые о рождении наследника у певца стало известно в декабре 2016 года. Никаких комментариев о появлении ребенка на свет исполнитель не давал. Однако тайну рождения раскрыл друг Лазарева Филипп Киркоров. В эфире программы «Секрет на миллион» он заявил, что Никита появился на свет от суррогатной матери.
Музыкант, после того как рассекретили появление Никиты на свет, стал публиковать его снимки в своем микроблоге. Но лица мальчика Лазарев долгое время не показывал. Впервые он поделился кадром, на котором Никита позирует фотографу в камеру, накануне Нового года. Поклонники пришли в восторг от наследника артиста. Они отметили, что мальчик имеет сходство со своим звездным отцом, но отдаленное.
Сегодня Лазарев поделился видео, на котором сын Никита раскрашивает медведя и пишет над ним слово «Папа». Запись Сергей сопроводил подписью: «Мое главное счастье и моя любовь!».
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Поклонники стали обсуждать, как же мальчик воспитывается без мамы, может ли Лазарев заменить ему обоих родителей. «Главное любовь и забота, если малыш будет знать что любим, то пардонте, может ему и нужна будет мать истеричка. Да и вообще, кто сказал, что правильное воспитание в парах мама-папа, тупо женившихся потому что недалекое общество так диктует? Может быть будет лучше там, где есть любовь?», «Может есть там мама, просто Сергей не афиширует. Точно так же, как когда мы не знали 3 года, что у него есть сын!», — пишут в комментариях.
Среди артистов стало популярно обращаться к суррогатным матерям. Одним из первых решился на рождение ребенка таким путем Филипп Киркоров, а вслед за ним — Алла Пугачева и Максим Галкин. Совсем недавно стало известно, что суррогатная мать родила сына для семьи Дмитрия Маликова.
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