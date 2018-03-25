«Ювентус» рискует сыграть против «Реала» без половины игроков основы

Подготовка «Ювентуса» к матчам 1/4 финала Лиги чемпионов с "Реалом" идёт не по плану.

Об отсутствии Мехди Бенатиа и Миралема Пьянича было известно давно, у них перебор желтых карточек. Алекс Сандро травмировался в составе сборной Бразилии и улетел на родину на лечение. Первый матч с «Реалом» он, скорее всего, пропустит.

Проблемы со здоровьем и у Джорджо Кьеллини, который также уехал из сборной с травмой. И хотя в «Ювентусе» называют ее не такой серьезной, пока сложно судить, восстановится ли он за декаду. Ну и наконец, полузащитник сборной Германии Сами Хедира покидал поле в матче с Испанией (1:1), держась за колено.

Первый матч с «Реалом» «Ювентус» проведет 3 апреля.