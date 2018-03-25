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«Ювентус» рискует сыграть против «Реала» без половины игроков основы
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«Ювентус» рискует сыграть против «Реала» без половины игроков основы 

Евро-футбол.Ру 36 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Подготовка «Ювентуса» к матчам 1/4 финала Лиги чемпионов с "Реалом" идёт не по плану.
Об отсутствии Мехди Бенатиа и Миралема Пьянича было известно давно, у них перебор желтых карточек. Алекс Сандро травмировался в составе сборной Бразилии и улетел на родину на лечение. Первый матч с «Реалом» он, скорее всего, пропустит.
Проблемы со здоровьем и у Джорджо Кьеллини, который также уехал из сборной с травмой. И хотя в «Ювентусе» называют ее не такой серьезной, пока сложно судить, восстановится ли он за декаду. Ну и наконец, полузащитник сборной Германии Сами Хедира покидал поле в матче с Испанией (1:1), держась за колено.
Первый матч с «Реалом» «Ювентус» проведет 3 апреля.
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