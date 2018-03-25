В ближайшие дни определятся сроки восстановления Зобнина

— Зобнин не летит в Санкт-Петербург на матч с французами, — сообщил руководитель медицинского департамента нашего клуба Михаил Вартапетов. — Он возвращается в «Спартак». Завтра мы уточним диагноз и в ближайшие дни определим тактику лечения и сроки восстановления Романа. Хочу отметить, что он повредил не то колено, которое ему оперировали в прошлом году.

У Зобнина — травма мениска. С Францией он не сыграет