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В ближайшие дни определятся сроки восстановления Зобнина
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В ближайшие дни определятся сроки восстановления Зобнина 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов заявил, что завтра полузащитник красно-белых Роман Зобнин пройдет повторное обследование, по итогам которого будет определен срок восстановления футболиста.
— Зобнин не летит в Санкт-Петербург на матч с французами, — сообщил руководитель медицинского департамента нашего клуба Михаил Вартапетов. — Он возвращается в «Спартак». Завтра мы уточним диагноз и в ближайшие дни определим тактику лечения и сроки восстановления Романа. Хочу отметить, что он повредил не то колено, которое ему оперировали в прошлом году.
У Зобнина — травма мениска. С Францией он не сыграет
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