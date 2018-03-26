Ещё
Челябинка стала пятикратной чемпионкой России по тайскому боксу
Далее:
Читайте также:
Ещё

Челябинка стала пятикратной чемпионкой России по тайскому боксу 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Челябинка Вера Негодина в пятый раз завоевала титул чемпиона России по тайскому боксу, сообщают в пресс-службе региональной спортивной федерации.
Соревнования завершились 25 марта в Наро-Фоминске, в них принимали участие свыше 300 спортсменов. Представительница Южного Урала в весовой категории до 45 кг одолела соперниц из Москвы и Томской области. Золотая медаль первенства страны обеспечила челябинской «Дюймовочке» путёвку на чемпионат мира, который состоится в Мексике в мае текущего года.
Добавим, что в составе сборной также бронзовую медаль завоевала представительница Челябинска Анастасия Колосова.
АиФ: последние новости
ЧМ по танцам могут перенести в «Юность» из-за игр «Трактора» Челябинск использует опыт Уфы при подготовке к саммитам ШОС и БРИКС Яркие вспышки в ночном небе стали поводом для обсуждения среди челябинцев
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«После проката Загитовой заплакали»
Шипулина заподозрили в использовании допинга60
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас38
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой124
Загитова высказалась о неудаче на ЧМ39
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
00:48
Второй ракетке мира угрожали во время матча
Теннис
01:17
Королева дала слабину: на Загитову началась охота
Фигурное катание Статьи
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение