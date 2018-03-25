Спасатель из Ленобласти стал чемпионом страны по пауэрлифтингу

Чемпионом России по классическому троеборью (пауэрлифтингу) 2018 года стал начальник отделения стационарных средств связи и технических систем оповещения ЦУКС ГУ МЧС по Ленинградской области Алексей Кузьмин

Соревнования среди сильнейших спортсменов страны состоялись в Перми. Кузьмин смог завоевать победу в категории до 83 кг, сообщает пресс-служба спасательного ведомства Ленобласти.

Отмечается, что в приседании спасатель установил рекорд России (278 кг).

Таким образом, Алексей Кузьмин получил право выступить в составе сборной России на чемпионате Мира 2018 года в Калгари.