В Колумбии борются с преступностью с помощью бокса

В криминальной столице Колумбии с помощью спорта борются с подростковой преступностью. Уже удалось снизить количество убийств в полтора десятка раз. Подробности узнал корреспондент «МИР 24» Артем Бартков.

Цезарь Кардона еще совсем недавно сам держал в страхе свой родной город Медельин. В уличную банду он попал в 11-летнем возрасте, но сумел изменить свою жизнь. Теперь Кардона старается помочь другим трудным подросткам — с помощью бокса.

«По сути бокс предлагает тоже самое, что и банды — адреналин, риск… Но при этом он не отбирает у тебя жизнь, а напротив — дает ее», — рассказывает тренер по боксу Цезарь Кардона.

Эта программа уже помогла сотням подростков. Эстебан Арьета — один из них. Вместе со своей семьей он живет в ветхой лачуге, в которой нет даже водопровода. А вместе с этим и никаких надежд на изменения к лучшему. Арьета забросил школу, пристрастился к наркотикам. И только к 19-и годам понял, что человек волен выбирать любую из дорог.

«Когда живешь в таких условиях, окруженный бандами и наркотиками, не видишь будущего. Очень сложно выбраться из всего этого. Бокс мне помог, показал, что мир может быть совершенно другим», — поделился Арьета.

Несмотря на то, что местные власти потратили на социальные программы более сотни миллионов долларов, до конца проблему банд и ужасающей бедности решить не удалось. Большинство из тех, кто занимается в школе Цезаря Кардоны, воспринимают бокс как способ отвлечься и ничего более.

«Когда я боксирую, то чувствую себя свободной. Ты как будто избавляешься от всего негатива, который происходит днем. А его хватает. В зале я могу забыть об этом и подумать, что делать дальше», — рассказала ученица школы бокса Лаура Саведра.

Хотя никто из этих подростков не ставит цели стать профессиональным боксером, программа дает свои плоды. Уровень убийств в Медельине за последние 20 лет удалось снизить в 14 раз. А значит у детей появился шанс на будущее.

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