М. Фуркад: хочу, чтобы все TUE отменили, но я не верю, что это произойдёт

Французский биатлонист Мартен Фуркад рассказал о своём отношении к терапевтическим исключениям (TUE).

«Лично у меня нет никаких терапевтических исключений. Я, кстати, писал об этом в своей книге. В целом я против этого. Правила должны быть одни для всех. Впрочем, это было бы несправедливо по отношению к диабетикам, которые просто физически не могут бегать без запрещённых препаратов. Знаете, спорт вообще несправедлив. Кому-то дана мощная мускулатура, у других — объём лёгких больше, у третьих — сердце работает лучше. Никому же не приходит мысль как-то всё это уравнивать.