Ещё
М. Фуркад: хочу, чтобы все TUE отменили, но я не верю, что это произойдёт
Далее:
Читайте также:
Ещё

М. Фуркад: хочу, чтобы все TUE отменили, но я не верю, что это произойдёт 

Чемпионат.com 1 час назад
Французский биатлонист Мартен Фуркад рассказал о своём отношении к терапевтическим исключениям (TUE).
«Лично у меня нет никаких терапевтических исключений. Я, кстати, писал об этом в своей книге. В целом я против этого. Правила должны быть одни для всех. Впрочем, это было бы несправедливо по отношению к диабетикам, которые просто физически не могут бегать без запрещённых препаратов. Знаете, спорт вообще несправедлив. Кому-то дана мощная мускулатура, у других — объём лёгких больше, у третьих — сердце работает лучше. Никому же не приходит мысль как-то всё это уравнивать.
Конечно, я бы хотел знать, какие запрещённые препараты применяет мой соперник, но это интимный момент, врачебная тайна. Здесь как посмотреть. Если Йоханнес Бё оформит терапевтическое исключение, я вряд ли пойму почему, а для него это может быть жизненно важно. Хотелось, чтобы все терапевтические исключения отменили, но я не верю, что это произойдёт», — сказал Фуркад в эфире программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».
Чемпионат.com: последние новости
Красавицы дня: косплей по вселенной «Ведьмак» Васильков: лечение Зобнина не займёт больше месяца. На чемпионат мира поедет Швайнштайгер — Ибрагимовичу: перестань следовать за мной
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия взяла золото на этапе Кубка мира7
Мяч убил футболиста3
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас30
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой115
Плющенко обратился к Загитовой153
Видео
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
00:48
Второй ракетке мира угрожали во время матча
Теннис
01:17
Королева дала слабину: на Загитову началась охота
Фигурное катание Статьи
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
00:29
Российский боксер стал чемпионом мира
Бокс
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение