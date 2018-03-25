Исмаил Эдиев: «Хабаровск давно стал для меня вторым домом»

Защитник «СКА-Хабаровск» Исмаил Эдиев в преддверии матча 24-го тура РФПЛ против родного «Ахмата» попросил дальневосточных болельщиков поддерживать свою команду. Также футболист отметил, что Хабаровск стал для него вторым домом.

— Думаю, в Грозном соберется полный 15-тысячный стадион, который будет поддерживать хозяев поля, — передает сайт хабаровчан слова Эдиева. — Но нам отступать уже некуда и мы будем биться за победу.

— Как болельщики в Грозном ведут себя на трибунах?

— Болельщики здесь такие горячие, как и все кавказцы. Всегда требуют от команды только полной самоотдачи и побед.

— Кто в предстоящем матче будет болеть лично за тебя?

— Прежде всего это мои родители, родственники и друзья.

— Ты уже почти 4 года играешь в СКА. Кем ты себя больше ощущаешь — хабаровчанином или грозненцем?

— Грозненцем, который живет в Хабаровске. А так, Хабаровск давно стал для меня вторым домом.

— Что бы ты хотел сказать нашим болельщикам в столь непростые для клуба времена?

— Год назад команда была в первой лиге и все радовались этому. Сейчас мы впервые вышли в Премьер-лигу и нам здесь очень тяжело. Я понимаю, что болельщикам тоже очень непросто без побед, но я призываю их не отворачиваться от команды и продолжать поддерживать ее.