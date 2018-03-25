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Исмаил Эдиев: «Хабаровск давно стал для меня вторым домом»
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Исмаил Эдиев: «Хабаровск давно стал для меня вторым домом» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Защитник «СКА-Хабаровск» Исмаил Эдиев в преддверии матча 24-го тура РФПЛ против родного «Ахмата» попросил дальневосточных болельщиков поддерживать свою команду. Также футболист отметил, что Хабаровск стал для него вторым домом.
— Думаю, в Грозном соберется полный 15-тысячный стадион, который будет поддерживать хозяев поля, — передает сайт хабаровчан слова Эдиева. — Но нам отступать уже некуда и мы будем биться за победу.
— Как болельщики в Грозном ведут себя на трибунах?
— Болельщики здесь такие горячие, как и все кавказцы. Всегда требуют от команды только полной самоотдачи и побед.
— Кто в предстоящем матче будет болеть лично за тебя?
— Прежде всего это мои родители, родственники и друзья.
— Ты уже почти 4 года играешь в СКА. Кем ты себя больше ощущаешь — хабаровчанином или грозненцем?
— Грозненцем, который живет в Хабаровске. А так, Хабаровск давно стал для меня вторым домом.
— Что бы ты хотел сказать нашим болельщикам в столь непростые для клуба времена?
— Год назад команда была в первой лиге и все радовались этому. Сейчас мы впервые вышли в Премьер-лигу и нам здесь очень тяжело. Я понимаю, что болельщикам тоже очень непросто без побед, но я призываю их не отворачиваться от команды и продолжать поддерживать ее.
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