Ещё
Лотар Маттеус: «Следующий тренер „Баварии“? Не я»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Лотар Маттеус: «Следующий тренер „Баварии“? Не я» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Участник пяти чемпионатов мира Лотар Маттеус считает Томаса Тухеля основным претендентом на пост главного тренера «Баварии». При этом именитый футболист отметил, что знает о контактах Тухеля с лондонским «Арсеналом».
— Кто будет следующим главным тренером «Баварии»? Не я, — сказал в интервью Goal Маттеус. — Но они все равно кого-нибудь найдут. Правда, не знаю кого.
— Покеттино?
— Я тоже работаю журналистом на канале Sky. Мы производим много новостей каждый день, обсуждаем слухи. Но, думаю, Томас Тухель — главный фаворит, хотя мы все знаем, что он контактировал с «Арсеналом». Сложно сказать, что нас ждет.
Спорт-Экспресс: последние новости
Галлас посетил тренировку сборной России Матч "Ахмат" - "СКА-Хабаровск" состоится на резервном стадионе В Совфеде назвали Ростов-на-Дону одним из лидеров по готовности инфраструктуры к ЧМ-2018
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«После проката Загитовой заплакали»15
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас38
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой126
Шипулина заподозрили в использовании допинга64
Плющенко обратился к Загитовой156
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
00:48
Второй ракетке мира угрожали во время матча
Теннис Прочее
01:17
Королева дала слабину: на Загитову началась охота
Фигурное катание Статьи
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение