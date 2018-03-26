Лотар Маттеус: «Следующий тренер „Баварии“? Не я»

Участник пяти чемпионатов мира Лотар Маттеус считает Томаса Тухеля основным претендентом на пост главного тренера «Баварии». При этом именитый футболист отметил, что знает о контактах Тухеля с лондонским «Арсеналом».

— Кто будет следующим главным тренером «Баварии»? Не я, — сказал в интервью Goal Маттеус. — Но они все равно кого-нибудь найдут. Правда, не знаю кого.

— Покеттино?

— Я тоже работаю журналистом на канале Sky. Мы производим много новостей каждый день, обсуждаем слухи. Но, думаю, Томас Тухель — главный фаворит, хотя мы все знаем, что он контактировал с «Арсеналом». Сложно сказать, что нас ждет.