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Эксперты: На ЧМ-2018 в России могут быть договорные матчи
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Эксперты: На ЧМ-2018 в России могут быть договорные матчи 

Vprognoze.ru 1 час назад
Фото: Vprognoze.ru
Эксперты не исключают вероятности появления договорных поединков на ЧМ-2018 в России. Соответствующее мнение выразил глава отдела целости Digital Media Perform Джейк Марш. Digital Media Perform предоставляет букмекерам прямые трансляции спортивных событий. «Уже были договорные матчи в квалификации ЧМ-2018. Что мешает этому появиться и на главном турнире. Безусловно, риск возникновения таких игр на турнире в России существует, и хорошо, что в ФИФА контролируют эту ситуацию», высказал свою точку зрения Джейк Марш. Схожее мнение высказал и директор по целостности спорта La Francaise des Jeux Жиль Мэлле. «Многие люди уверены, что коррупционеры и организаторы договорных встреч используют лишь турниры низкого уровня, поскольку это проще контролировать, и требует меньших вложений. Но это ошибочное мнение. С учетом количества транзакций на крупных турнирах договорной матч труднее выявить» Также, Мэлле отметил, что у букмекеров есть план действий на случай появления подозрительных ставок на любой поединок ЧМ-2018. «Перед каждой игрой мы будем проводить собрания, которые будут направлены на выявление определенных рисков, и каждые 3 дня мы собираемся устраивать конференции с ключевыми участниками рынка, где будем обмениваться информацией», — рассказал Мэлле.
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