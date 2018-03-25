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Анвар Гатиятулин: Очень важно восстановиться как можно быстрее
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Анвар Гатиятулин: Очень важно восстановиться как можно быстрее 

Советский спорт 1 час назад
— Очень важно восстановиться как можно быстрее, забыть эту игру и готовиться к следующей.
— Шесть шайб за период. Как это получилось? — Сыграли, удалось реализовать моменты, сделать то, о чем договаривались: идти на ворота, биться за каждый отскок, создавать моменты. Все это присутствовало.
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— Как принималось решению по вратарю? — Непростые игры плей-офф. Нагрузка на вратарей большая. Дали отдохнуть Васе и Паша восстановился. Посоветовались, приняли решение, — цитирует Гатиятулин официальный сайт «Салавата Юлаева».
Напомним, что после этой игры счет в серии до четырех побед стал 3-3. Заключительный матч этого противостояния состоится 27 марта в Уфе.
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