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Сегодня «ВКонтакте» разыграет 100 тыс. рублей в онлайн-викторине «Клевер»
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Сегодня «ВКонтакте» разыграет 100 тыс. рублей в онлайн-викторине «Клевер» 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
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Интернет-викторина «Клевер» социальной сети «ВКонтакте» в это воскресенье разыграет 100 тыс. рублей. Игра состоится в 20.00 по московскому времени.
Ранее стало известно, что «ВКонтакте» и команда Ивана Урганта выпустили совместную игру «Клевер» с денежным призом. Правила викторины просты: скачиваешь приложение — верно отвечаешь на 12 вопросов — забираешь деньги. Для участия в шоу пользователям не нужно подавать заявки или регистрироваться — достаточно просто скачать приложение.
Скачать игру можно в AppStore и Google play.
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