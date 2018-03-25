Дрогба: «Моуринью очень любит Погба»

Экс-форвард «Челси» Дидье Дрогба уверен, что наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью тепло относится к Полю Погба , который в последнее время проигрывает борьбу за место в составе Скотту Мактоминею.

— Наши отношения с Моуринью не были идеальными, но Жозе никогда не атакует людей, которые ему не нравятся. Он очень любит Поля. Вот почему Моуринью дает ему столько ответственности, — приводит слова Дрогба Telefoot.

Ивуарийский нападающий вместе с Моуринью выиграл три чемпионских титула в Премьер-лиге.