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Дрогба: «Моуринью очень любит Погба»
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Дрогба: «Моуринью очень любит Погба» 

Евро-футбол.Ру 58 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Экс-форвард «Челси» Дидье Дрогба уверен, что наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью тепло относится к Полю Погба, который в последнее время проигрывает борьбу за место в составе Скотту Мактоминею.
— Наши отношения с Моуринью не были идеальными, но Жозе никогда не атакует людей, которые ему не нравятся. Он очень любит Поля. Вот почему Моуринью дает ему столько ответственности, — приводит слова Дрогба Telefoot.
Ивуарийский нападающий вместе с Моуринью выиграл три чемпионских титула в Премьер-лиге.
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