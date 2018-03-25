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Индийский заклинатель змей повеселил толпу и чуть не умер
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Индийский заклинатель змей повеселил толпу и чуть не умер 

Lenta.ru 46 минут назад
В Индии питон почти задушил заклинателя змей прямо во время представления, но зрители этого не заметили и продолжили снимать происходящее на видео. Ролик был опубликован на портале LiveLeak.
Как видно на кадрах, мужчина со змеей на шее стоит в окружении зрителей. В какой-то момент он садится и пытается достать что-то из своей сумки, но внезапно падает на землю лицом вниз. Еще несколько секунд он продолжает шевелиться, но в итоге замирает, вытянувшись на земле. При этом питон по-прежнему остается на шее мужчины.
В то же время окружающие продолжают спокойно наблюдать за происходящим, не предпринимая никаких попыток помочь заклинателю, и даже начинают бросать ему деньги. Спустя несколько минут, когда питон ослабил хватку и начал сам медленно сползать с шеи бездыханного мужчины, один из зрителей все же попытался вернуть его к жизни, окропив водой из ведра, однако его действия оказались неэффективными.
Как сообщает Daily Mail, в итоге зрители все же поняли, что с заклинателем происходит что-то неладное, и вызвали бригаду медиков. Мужчину госпитализировали, о его дальнейшей судьбе ничего неизвестно.
Ранее в марте в Австралии питон напал на подростка в туалете. Юноше удалось освободиться и запереть змею в помещении. Прибывший на место змеелов признал, что это одно из самых агрессивных пресмыкающихся за всю его практику.
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