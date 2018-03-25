Ещё
Экипажи Родионовой и Черных стали победителями чемпионата России по бобслею в Сочи
Далее:
Читайте также:
Ещё

Экипажи Родионовой и Черных стали победителями чемпионата России по бобслею в Сочи 

ТАСС 39 минут назад
СОЧИ, 25 марта. /ТАСС/. Экипажи Александры Родионовой (разгоняющая — Анастасия Кочержова) и Любови Черных (разгоняющая — Елена Мамедова) стали победителями чемпионата России и Всероссийских соревнований по бобслею, которые проходят в Сочи. По сумме двух заездов команды Родионовой и Черных показали одинаковый результат — 1 минута 55,27 секунды.
Третье место занял экипаж Полины Назарук с разгоняющей Татьяной Большаковой (1.55,61). Всего в соревнованиях приняли участие девять экипажей.
На Олимпиаде-2018 экипаж Родионовой с разгоняющей Юлией Беломестных занял итоговое 16-е место. Результат другого женского экипажа из России (Надежда Сергеева / Кочержова) был аннулирован спустя несколько дней после завершения соревнований из-за нарушения Сергеевой антидопинговых правил.
ТАСС: последние новости
Футболист сборной России Зобнин не сыграет с командой Франции из-за травмы Сборная России по футболу во второй раз за два дня будет проверена на допинг Сборная России по футболу получит €1 млн за участие в Лиге наций
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия взяла золото на этапе Кубка мира7
Мяч убил футболиста3
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас30
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой115
Плющенко обратился к Загитовой153
Видео
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
00:48
Второй ракетке мира угрожали во время матча
Теннис
01:17
Королева дала слабину: на Загитову началась охота
Фигурное катание Статьи
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
00:29
Российский боксер стал чемпионом мира
Бокс
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение