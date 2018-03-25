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Екатерина Юрлова: Буду думать, продолжать ли карьеру
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Екатерина Юрлова: Буду думать, продолжать ли карьеру 

Советский спорт 29 минут назад
Российская биатлонистка Екатерина Юрлова заявила, что пока не определилась с тем, продолжать ли карьеру в следующем сезоне.
— Поздравляю всю команду с окончанием сезона, — сказала Юрлова в интервью в прямом эфире телеканала «Матч ТВ». — Мужчин отдельно — с замечательным финишем сегодня Максима Цветкова. Очень рада. Он подарил замечательное настроение накануне гонки.
— Что вы скажете Кайсе Макарайнен, которая в третий раз выиграла Большой хрустальный глобус? — Да, Кайсу поздравила. На протяжении всего этапа я следила за их борьбой. Кайса и Настя заслужили этот кубок. Если была бы возможность, вручила бы кубки им обеим.
— Вы же продолжаете свою спортивную карьеру? — Я буду думать.
— В пользу продолжения? — Решать между продолжением и не продолжением (улыбается).
Напомним, в заключительной гонке сезона Юрлова финишировала на 22-м месте в масс-старте на этапе в Тюмени.
В общем зачете Кубка мира 33-летняя Юрлова стала лучшей из сборной России, заняв 13-е место.
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