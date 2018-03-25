Екатерина Юрлова: Буду думать, продолжать ли карьеру

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова заявила, что пока не определилась с тем, продолжать ли карьеру в следующем сезоне.

— Поздравляю всю команду с окончанием сезона, — сказала Юрлова в интервью в прямом эфире телеканала «Матч ТВ». — Мужчин отдельно — с замечательным финишем сегодня Максима Цветкова . Очень рада. Он подарил замечательное настроение накануне гонки.

— Что вы скажете Кайсе Макарайнен, которая в третий раз выиграла Большой хрустальный глобус? — Да, Кайсу поздравила. На протяжении всего этапа я следила за их борьбой. Кайса и Настя заслужили этот кубок. Если была бы возможность, вручила бы кубки им обеим.

— Вы же продолжаете свою спортивную карьеру? — Я буду думать.

— В пользу продолжения? — Решать между продолжением и не продолжением (улыбается).

Напомним, в заключительной гонке сезона Юрлова финишировала на 22-м месте в масс-старте на этапе в Тюмени.

В общем зачете Кубка мира 33-летняя Юрлова стала лучшей из сборной России, заняв 13-е место.