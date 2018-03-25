Шатов: «У нас есть ещё встречи с ЦСКА, „Зенитом“, „Локомотивом“, всё в наших руках»

Полузащитник «Краснодара» Олег Шатов после победы в серии пенальти над молодежной командой ответил на вопросы.

— Получилась тренировочная игра. Мы настраивались, молодежка дала нам бой. Вполне сильные ребята, которые в будущем будут составлять конкуренцию игрокам основного состава. Надо учитывать, что у нас главная задача — подготовиться к ближайшей игре против «Анжи». Ребята хотели доказать, играя на таком прекрасном стадионе, тем более собралось 17 тысяч болельщиков. Молодцы. Сложно, но мы готовились, какие-то моменты наигрывали. Будем использовать в игре с «Анжи». Все прошло хорошо.

— Играли в полную силу?

— Я играл в полную силу, потому что футбольное поле, эмоции, ты не можешь уступить в единоборстве.

— Вас не удивляет, что юношеский «Краснодар», играя с молодежкой "Реала" , 34 тысячи зрителей собирает. Основной состав с молодежкой собирает 17 тысяч. Вас такие цифры не удивляют?

— Хорошо, что болельщики в Краснодаре любят команду. Для них созданы все условия. Шикарный стадион, вся инфраструктура. Они сюда приходят и получают удовольствие, проводят время. Если бы в России, условно, в Саранске или Самаре будут созданы такие же условия, то приблизительно такие цифры и будут. Это вполне себе объяснимо. Люди платят деньги и приходят на удобный стадион.

— В Самаре стадион «Металлург» не изменялся, но двадцать тысяч мы там видели. Сейчас видим две тысячи…

— Потому что команда сейчас играет в ФНЛ. Когда «Крылья» играли в РФПЛ, там и на "Спартак" , и на "Зенит" , и на ЦСКА, и на «Локомотив» приходило столько же болельщиков.

— Чего сейчас не хватает «Краснодару»?

— Не хватает нам забитого гола. По игре в последних двух играх мы доминировали, создавали моменты, но против нас все команды играют от обороны, в «закрывашку». Тяжело взламывать. Но не хотим жаловаться. Тренируем это, где-то нам не везет, где-то не получается, но мы гнем свою линию. Нам не хватает голов. В ближайшей игре постараемся исправить. Две игры контролировали. В матче с «Динамо» еще и поле было снежное, было непросто.

— Поражение от «Уфы» насколько осложнило шансы на попадание в тройку?

— Все впереди. У нас есть еще встречи с прямыми конкурентами — ЦСКА, «Зенитом», «Локомотивом». Все в наших руках. Сделаем выводы. Нужно гнуть свою линию и стараться выигрывать. Ничего не потеряно. У нас есть желание, вера и надежда в себя.

— Игру с «Зенитом» ждете?

— Жду так же, как и следующую игру.

— Для вас это не принципиальный матч?

— Сложно ответить.

— Сейчас начинают поговаривать о связке полузащитником Шатов — Мамаев, в том числе, что через три месяца она станет основной в сборной. Как это воспринимаете?

— Тему сборной касаться не хочу. Там есть тренерский штаб, и они решают, кого вызывать. Я стараюсь делать свою работу по максимуму. Не раз повторялся, что мне охота попасть на чемпионат мира.

— Как оцениваете вашу связку с Мамаевым, насколько вы совместимы?

— Если мы играем вместе, значит, мы совместимы. У нас еще есть время, чтобы улучшить взаимопонимание.

— Какое впечатление об игре с Бразилией?

— Никогда не буду говорить ничего плохого и осуждать футболистов, потому что сам бывал в этой шкуре. Хочется только пожелать ребятам удачи в следующей игре с Францией и как можно забыть результат с Бразилией, сделать выводы, и в Питере реабилитироваться перед болельщиками, показать достойный футбол.