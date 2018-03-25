В Ставрополе готовят к сдаче зимний дворец спорта

То, о чем так долго мечтали ставропольские поклонники зимних видов спорта, практически свершилось. В краевом центре состоялось техническое открытие физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовой ареной.

Первый камень в основание объекта заложили два десятка лет назад. Однако в итоге тот камень оказался памятником спортивному долгострою. Менялись губернаторы, сроки и даже место строительства, однако довести проект до логического завершения никак не удавалось.

Тем временем в соседних регионах зимние дворцы, на зависть ставропольцам, росли как грибы после дождя в Краснодарском крае, в столицах республик Северного Кавказа: в Грозном, Владикавказе, Магасе, Назрани.

Со временем ледовые дворцы стали появляться и в крае: в 2013-м открыли «Олимпийский» в Невинномысске, в этом году в Будённовске свои двери распахнул спортивно-оздоровительный комплекс «Лукоморье». И вот наконец дело дошло до столицы Ставрополья. Нет, несколько небольших ледовых площадок, конечно, сейчас функционируют и в Граде креста, но полноценного комплекса для занятия зимними видами спорта у их поборников до сих пор не было.

Активное строительство началось осенью прошлого года, и за семь месяцев объект практически завершили. Главное сделали — залили лёд На базе дворца спорта предполагается открытие специализированной детско-юношеской спортивной школы, где юные ставропольцы бесплатно смогут заниматься хоккеем и фигурным катанием. Официально, по заверениям властей, каток станет общедоступным осенью — открытие запланировано на октябрь. К тому времени ледовый дворец должен обрести имя, которое выберут по итогам народного голосования.