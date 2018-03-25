Ещё
В Ставрополе готовят к сдаче зимний дворец спорта
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Ставрополе готовят к сдаче зимний дворец спорта 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
То, о чем так долго мечтали ставропольские поклонники зимних видов спорта, практически свершилось. В краевом центре состоялось техническое открытие физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовой ареной.
Первый камень в основание объекта заложили два десятка лет назад. Однако в итоге тот камень оказался памятником спортивному долгострою. Менялись губернаторы, сроки и даже место строительства, однако довести проект до логического завершения никак не удавалось.
Тем временем в соседних регионах зимние дворцы, на зависть ставропольцам, росли как грибы после дождя в Краснодарском крае, в столицах республик Северного Кавказа: в Грозном, Владикавказе, Магасе, Назрани.
Со временем ледовые дворцы стали появляться и в крае: в 2013-м открыли «Олимпийский» в Невинномысске, в этом году в Будённовске свои двери распахнул спортивно-оздоровительный комплекс «Лукоморье». И вот наконец дело дошло до столицы Ставрополья. Нет, несколько небольших ледовых площадок, конечно, сейчас функционируют и в Граде креста, но полноценного комплекса для занятия зимними видами спорта у их поборников до сих пор не было.
Активное строительство началось осенью прошлого года, и за семь месяцев объект практически завершили. Главное сделали — залили лёд  На базе дворца спорта предполагается открытие специализированной детско-юношеской спортивной школы, где юные ставропольцы бесплатно смогут заниматься хоккеем и фигурным катанием. Официально, по заверениям властей, каток станет общедоступным осенью — открытие запланировано на октябрь. К тому времени ледовый дворец должен обрести имя, которое выберут по итогам народного голосования.
АиФ Ставрополье: последние новости
Молодые люди в кухонных фартуках станцевали на улице в Ставрополе В Инетрнете появилось видео с попыткой вброса на избирательном участке Камера в магазине Ставрополя запечатлела кражу кошелька у продавца
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шипулина заподозрили в использовании допинга20
Загитова высказалась о неудаче на ЧМ14
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас30
Россия взяла золото на этапе Кубка мира11
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой117
Видео
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
00:48
Второй ракетке мира угрожали во время матча
Теннис
01:17
Королева дала слабину: на Загитову началась охота
Фигурное катание Статьи
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
00:29
Российский боксер стал чемпионом мира
Бокс
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение