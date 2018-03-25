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Дарья Виролайнен: Какой-то неоднозначный сезон получился
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Дарья Виролайнен: Какой-то неоднозначный сезон получился 

Советский спорт 1 час назад
— Я в первый раз в такой ситуации. Обычно судья стоит перед началом стрельбища и говорит тебе номер установки. Здесь почему-то его не было. Шла большая толпа, и ты просто не понимаешь, какой примерно хотя бы коврик твой. Поэтому произошло так, что я подъехала к коврику, на него встает Надя Скардино, сзади меня уже Ирина Услугина, и я просто не знаю, куда мне деваться. Пришлось пойти против хода — а что мне еще делать? Эта ситуация, конечно, немножко выбила. Первый круг прошли достаточно ровно, не было никакого рваного ритма.
Ирина Услугина: Рассчитывала отстрелять хорошо, но не получилось на 100 процентов
Какой-то неоднозначный сезон получился, очень сложный. Возможно, это связано с Олимпиадой. Да, наверное не все получилось, но хотя бы что-то, — цитирует Виролайнен «Матч ТВ».
Напомним, что Виролайнен по итогам гонки заняла 23-е место. Победу в масс-старте одержала белорусская биатлонистка Дарья Домрачева. В борьбе за большой Хрустальный глобус финка Кайса Мякяряйнен сумела опередить Анастасию Кузьмину.
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