Дарья Виролайнен: Какой-то неоднозначный сезон получился

— Я в первый раз в такой ситуации. Обычно судья стоит перед началом стрельбища и говорит тебе номер установки. Здесь почему-то его не было. Шла большая толпа, и ты просто не понимаешь, какой примерно хотя бы коврик твой. Поэтому произошло так, что я подъехала к коврику, на него встает Надя Скардино, сзади меня уже Ирина Услугина , и я просто не знаю, куда мне деваться. Пришлось пойти против хода — а что мне еще делать? Эта ситуация, конечно, немножко выбила. Первый круг прошли достаточно ровно, не было никакого рваного ритма.

Ирина Услугина: Рассчитывала отстрелять хорошо, но не получилось на 100 процентов