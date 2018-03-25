Четырёх брошенных в Самаре медведей готов приютить крымский зоопарк

Четыре медведя, найденные зоозащитниками на стоянке в Самаре, на днях отправятся в Крым. Здесь их будет ждать место под солнцем — в прямом смысле слова. В местном зоопарке нет клеток — только открытые вольеры. Об этом телерадиокомпании «ГУБЕРНИЯ» рассказала руководитель инициативной группы Ангелина Гриневич. История четырёх измученных цирковых медведей взбудоражила общественность. Напомним, животных обнаружили в начале марта — голодных и нуждающихся в медицинской помощи. Позже нашёлся и хозяин мишек, который рассказал о причинах такой жестокости к животным. ТРК «ГУБЕРНИЯ» вместе с общественностью следила за судьбой мохнатых циркачей. Благодаря вмешательству городских властей, а также стараниям волонтеров и неравнодушных граждан мишки быстро пошли на поправку и уже в ближайшее время обретут новый дом.

Фото: ТРК «Губерния»