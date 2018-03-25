Дарья Домрачева: Давно такой не ощущала такой поддержки. Болели буквально на каждом метре дистанции 

— Форма была замечательная с самого начала сезона, но возникали некоторые проблемы с инвентарем, которые до конца не решились. Это биатлон, тут многие нюансы влияют на результат, но я рада, что удалось расположиться так близко к первой ступени пьедестала в общем зачете.
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Еще бы пару стартов и побороться за Большой глобус, но, с другой стороны, такая усталость накопилась. Рада, что сейчас предстоит весеннее катание на лыжах с дочкой. Поддержка? Давно такой не ощущала. Болели буквально на каждом метре дистанции, — цитирует Домрачеву «Матч ТВ».
Напомним, что в борьбе за большой Хрустальный глобус финка Кайса Мякяряйнен сумела опередить Анастасию Кузьмину.