Дарья Домрачева: Давно такой не ощущала такой поддержки. Болели буквально на каждом метре дистанции

— Форма была замечательная с самого начала сезона, но возникали некоторые проблемы с инвентарем, которые до конца не решились. Это биатлон, тут многие нюансы влияют на результат, но я рада, что удалось расположиться так близко к первой ступени пьедестала в общем зачете.