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Райола: «Ибрагимович — умнейший и богатейший футболист»
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Райола: «Ибрагимович — умнейший и богатейший футболист» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Мино Райола, агент форварда «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича, рассказал, как швед зарабатывает деньги вне футбола.
"Ибрагимович — умнейший и богатейший футболист. Он способен заработать миллиард евро. Златан очень умно и активно ведет себя на рынке акций. Он инвестирует в игорный бизнес, технологические стартапы и бриллианты. Ибрагимович уже продал крупные акции хедж-фондов, о которых никто не знает, и зарабатывает гораздо больше денег вне футбола" — приводит слова Райолы Goal.com.
Отметим, что Forbes оценивает состояние Ибрагимовича в 26 миллионов евро.
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