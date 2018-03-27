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«Салават Юлаев» и «Трактор» начнут матч Кубка Гагарина с минуты молчания
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«Салават Юлаев» и «Трактор» начнут матч Кубка Гагарина с минуты молчания 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Седьмая встреча четвертьфинальной серии Кубка Гагарина по хоккею между «Салаватом Юлаевым» и «Трактором» в Уфе начнется с минуты молчания в память о жертвах пожара в Кемерове, сообщает ТАСС.
"По инициативе хоккейных клубов «Салават Юлаев» и «Трактор» седьмой матч полуфинала Восточной конференции начнется с минуты молчания в память о погибших и пострадавших во время пожара в Кемерово.
Решение принято командами совместно. Также в связи с объявленным в Кемеровской области трехдневным трауром матч в Уфе пройдет без развлекательной составляющей: без группы поддержки, музыкальных пауз, шоу— программы и так далее. Это касается и активности наших маскотов — Салавата и Юлая, их не будет", — сообщили в пресс-службе клуба из Уфы.
Ранее сообщалось, что сборная Франции по футболу сыграет с национальной командой России в траурных повязках из-за трагедии в Кемерове.
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