Стали известны составы на решающий матч серии «Салават Юлаев» — «Трактор»

Опубликованы составы уфимского «Салавата Юлаева» и челябинского «Трактора» на седьмой матч серии плей-офф. Встреча начнётся в 17:00 мск.

«Салават Юлаев»:

Скривенс (Кареев);

Логинов — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;

Арзамасцев — Гареев, Лисин — Юньков — Макаров;

Панин — Осипов, Ткачёв — Саюстов — Бурдасов;

Елизаров, Солодухин — Коротков — Майоров, Кузьмин.

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«Трактор»:

Францоуз (Демченко);

Шинин — Бэйлен, Виделль — Щехура — Йюнге;

А. Петров — Вишневский, Черников — Ю. Петров — Пеньковский;

Климонтов — Бородкин, Губарев — Рыбаков — Кокуёв;

Исаев, Шолохов, Кручинин — Шаров — Кравцов.

«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию встречи.