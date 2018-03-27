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Стали известны составы на решающий матч серии «Салават Юлаев» — «Трактор»
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Стали известны составы на решающий матч серии «Салават Юлаев» — «Трактор» 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Опубликованы составы уфимского «Салавата Юлаева» и челябинского «Трактора» на седьмой матч серии плей-офф. Встреча начнётся в 17:00 мск.
«Салават Юлаев»:
Скривенс (Кареев);
Логинов — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;
Арзамасцев — Гареев, Лисин — Юньков — Макаров;
Панин — Осипов, Ткачёв — Саюстов — Бурдасов;
Елизаров, Солодухин — Коротков — Майоров, Кузьмин.
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«Трактор»:
Францоуз (Демченко);
Шинин — Бэйлен, Виделль — Щехура — Йюнге;
А. Петров — Вишневский, Черников — Ю. Петров — Пеньковский;
Климонтов — Бородкин, Губарев — Рыбаков — Кокуёв;
Исаев, Шолохов, Кручинин — Шаров — Кравцов.
«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию встречи.
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