Опубликованы составы уфимского «Салавата Юлаева» и челябинского «Трактора» на седьмой матч серии плей-офф. Встреча начнётся в 17:00 мск.
«Салават Юлаев»:
Скривенс (Кареев);
Логинов — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;
Арзамасцев — Гареев, Лисин — Юньков — Макаров;
Панин — Осипов, Ткачёв — Саюстов — Бурдасов;
Елизаров, Солодухин — Коротков — Майоров, Кузьмин.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»
«Трактор»:
Францоуз (Демченко);
Шинин — Бэйлен, Виделль — Щехура — Йюнге;
А. Петров — Вишневский, Черников — Ю. Петров — Пеньковский;
Климонтов — Бородкин, Губарев — Рыбаков — Кокуёв;
Исаев, Шолохов, Кручинин — Шаров — Кравцов.
«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию встречи.