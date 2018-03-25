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Исмаил Эдиев: Кадыров всегда старался опекать молодых игроков, у нас не было никаких забот, кроме футбола
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Исмаил Эдиев: Кадыров всегда старался опекать молодых игроков, у нас не было никаких забот, кроме футбола 

Советский спорт 59 минут назад
Защитник «СКА-Хабаровска» Исмаил Эдиев прокомментировал предстоящий матч 24-го тура премьер-лиги с «Ахматом».
— Думаю, соберется полный 15-тысячный стадион, который будет поддерживать хозяев поля, — приводит слова Эдиева официальный сайт клуба. — Но нам отступать уже некуда, и мы будем биться за победу.
— Как болельщики в Грозном ведут себя на трибунах? — Болельщики здесь такие горячие, как и все кавказцы. Всегда требуют от команды только полной самоотдачи и побед.
— Знакомы ли вы лично с Рамзаном Кадыровым? — Знаком, но мы уже очень давно не виделись. Когда я играл в «Тереке», мы общались довольно часто. Рамзан всегда старался опекать местных молодых футболистов, и у нас не было никаких забот, кроме футбола.
Напомним, матч «Ахмат» — «СКА-Хабаровск» пройдет 31 марта на «Ахмат Арене» в Грозном. Начало — 14:00 (мск).
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