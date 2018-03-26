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Арда Туран пообещал разбить голову журналисту
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Арда Туран пообещал разбить голову журналисту 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Хавбек футбольной сборной Турции и испанской «Барселоны» Арда Туран, выступающий за клуб «Истанбул» на правах аренды, поскандалил в представителями прессы, которые, по его мнению, оскорбительно разговаривали с его женой. Одному из журналистов Туран угрожал расправой.
Представители турецких «желтых» изданий подкараулили игрока сборной вместе с женой у одного из ресторанов и стали спрашивать об их недавней свадебной церемонии, сообщает Спортс.Ru со ссылкой на NTV. Жена Турана в ответ продемонстрировала жест закрывающейся молнии на рту.
Один из журналистов спросил ее: «Арда запретил вам разговаривать?» Туран агрессивно отреагировал на слова корреспондента: «Поуважительнее, а не то я тебе голову разобью. Ты с моей женой разговариваешь». После этого Туран и его компания покинули мероприятие на такси.
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