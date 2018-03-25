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Туран угрожал физической расправой журналисту, задававшему вопросы жене игрока
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Туран угрожал физической расправой журналисту, задававшему вопросы жене игрока 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Полузащитник «Барселоны», играющий за «Инстанбул Башакшехир» на правах аренды, Арда Туран оказался в центре скандала. Экспрессивный футболист угрожал журналисту во время обеда с женой, свадьба с которой состоялась две недели назад, сообщает NTV.
На вопрос журналиста жене игрока «Вы вышли замуж на простой свадьбе в доме Арда. Вы мечтали о таком?» Туран показал журналисту жестом закрыть рот. На следующий вопрос «Арда запретил вам говорить?» Туран вспылил: «Следи за словами, какой запрет? Я разобью тебе лицо и выдавлю глаза, ты обращаешься к моей жене!»
Вскоре пара новобрачных покинула обед на такси.
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