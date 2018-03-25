Туран угрожал физической расправой журналисту, задававшему вопросы жене игрока

Полузащитник «Барселоны», играющий за «Инстанбул Башакшехир» на правах аренды, Арда Туран оказался в центре скандала. Экспрессивный футболист угрожал журналисту во время обеда с женой, свадьба с которой состоялась две недели назад, сообщает NTV.

На вопрос журналиста жене игрока «Вы вышли замуж на простой свадьбе в доме Арда. Вы мечтали о таком?» Туран показал журналисту жестом закрыть рот. На следующий вопрос «Арда запретил вам говорить?» Туран вспылил: «Следи за словами, какой запрет? Я разобью тебе лицо и выдавлю глаза, ты обращаешься к моей жене!»

Вскоре пара новобрачных покинула обед на такси.