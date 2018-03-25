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Керченский «Океан» проиграл со счетом 2:0 «ТСК— Таврия»
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Керченский «Океан» проиграл со счетом 2:0 «ТСК— Таврия» 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В матче 18-го тура чемпионата Крыма футбольный клуб «ТСК— Таврия» (Симферополь) в субботу выиграл дома у керченского «Океана» со счетом 2:0. Об этом сообщает спецкор НСН.
Лидером первенства является «Евпатория», в ее активе 41 очко. Далее следуют «Севастополь» (41), «ТСК-Таврия» (39), «Крымтеплица» (27), «Океан» (20), «Кызылташ» (18), «Рубин» (7), «Кафа» (3).
Отметим, организатор турнира Крымский футбольный союз имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций и был официально зарегистрирован в середине июля 2015 года. В турнире участвуют восемь команд из разных регионов полуострова. Первый чемпионат Крыма состоялся в сезоне-2015/16 и завершился победой клуба «ТСК-Таврия», в сезоне-2016/17 чемпионом стал «Севастополь».
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