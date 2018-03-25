Керченский «Океан» проиграл со счетом 2:0 «ТСК— Таврия»

В матче 18-го тура чемпионата Крыма футбольный клуб «ТСК— Таврия» (Симферополь) в субботу выиграл дома у керченского «Океана» со счетом 2:0. Об этом сообщает спецкор НСН.

Лидером первенства является «Евпатория», в ее активе 41 очко. Далее следуют «Севастополь» (41), «ТСК-Таврия» (39), «Крымтеплица» (27), «Океан» (20), «Кызылташ» (18), «Рубин» (7), «Кафа» (3).