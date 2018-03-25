Чемпионки мира в фитнес-бикини. Красивые девушки спортсменки

Выбираем самую красивую из лучших девушек в фитнес-бикини.

Фитнес-бикини — новая номинация, которая ведёт свою историю с 2010 года. В этих соревнованиях главное не сила, не ловкость, а упорство, общий внешний вид и харизма.

В нашей подборке — 7 девушек из фитнес-бикини, не устающих покорять зрителей и судей.

Иванна Эскандар (Испания)

Иванна Эскандар — неоднократная чемпионка турниров Bikini Olympia в Испании, чемпионатов Diamond Cup в Португалии и Италии, а также трёхкратная победительница конкурсов IFBB Championships 2017.

Анна Байкина (Россия)

Анна Байкина в своё время пришла в фитнес-бикини из художественной гимнастики. На сегодня она уже чемпионка России и Европы 2017 года.

Карина Гаврикова (Эстония)

У эстонки Карины Гавриковой наград в конкурсах фитнес-бикини хоть отбавляй: она победительница в соревнованиях Arnold Classic в США, чемпионка конкурса Olympia, занявшая второе место в Европе и третье в мире.

Елизавета Мукминова (Россия)

Ещё одна россиянка Елизавета Мукминова — фитнес-тренер. Но не просто тренер, а двукратная абсолютная чемпионка России в сезоне-2014/15, вице-чемпионка мира, которой также удалось покорить Европу в 2017 году.

Паула Моциор (Польша)

А вот ещё одна эффектная девушка из фитнес-бикини — абсолютная чемпионка Польши, завоевавшая сердца зрителей и за пределами родной страны.

Яна Янко (Украина)

Яна Янко не просто абсолютная чемпионка Украины, но ещё и вице-чемпионка Европы и мира.

Юки Симомура (Япония)

У Юки Симомуры список наград небольшой, зато за физической формой и здоровьем японка следит не жалея сил.