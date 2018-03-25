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«Краснодар» победил свою молодежную команду лишь в серии пенальти
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«Краснодар» победил свою молодежную команду лишь в серии пенальти 

Спорт-Экспресс 1 час назад
«Краснодар» в товарищеском матче победил свою молодежную команду. Основное время матча завершилось вничью 1:1. После этого команды пробивали 11-е метровые удары, в которые точнее оказался основной состав «Краснодара». Отметим, что встречу посетили 17333 зрителей.
Товарищеский матч
"Краснодар" — «Краснодар» (м) — 1:1 (1:0). Пенальти — 5:4  Голы: Газинский, 75 (1:0). Григорян, 90+2 (1:1).
Краснодар: Синицын, Рамирес (Калинин), Шишкин, Грицаенко, Петров (Янбаев), Перейра, Газинский, Шатов, Вандерсон (Жоазинью), Мамаев, Лаборде.
Краснодар (м): Сафонов, Бородин, Мартынов, Бочко (Насонкин), Ивашин, Черников, Голубев, Уткин (Текучев), Мацукатов (Григорян), Сулейманов (Шершнев), Кутовой (Куражов).
Предупреждения: Голубев, 63.
25 марта. Краснодар. Стадион «Краснодар».
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