«Краснодар» победил свою молодежную команду лишь в серии пенальти

«Краснодар» в товарищеском матче победил свою молодежную команду. Основное время матча завершилось вничью 1:1. После этого команды пробивали 11-е метровые удары, в которые точнее оказался основной состав «Краснодара». Отметим, что встречу посетили 17333 зрителей.

Товарищеский матч

"Краснодар" — «Краснодар» (м) — 1:1 (1:0). Пенальти — 5:4 Голы: Газинский, 75 (1:0). Григорян, 90+2 (1:1).

Краснодар: Синицын, Рамирес (Калинин), Шишкин, Грицаенко, Петров (Янбаев), Перейра, Газинский, Шатов, Вандерсон (Жоазинью), Мамаев, Лаборде.

Краснодар (м): Сафонов, Бородин, Мартынов, Бочко (Насонкин), Ивашин, Черников, Голубев, Уткин (Текучев), Мацукатов (Григорян), Сулейманов (Шершнев), Кутовой (Куражов).

Предупреждения: Голубев, 63.

25 марта. Краснодар. Стадион «Краснодар».