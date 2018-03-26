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WSBK: В Таиланде прошел второй этап чемпионата сезона 2018 года
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WSBK: В Таиланде прошел второй этап чемпионата сезона 2018 года 

Motonews.ru 1 час назад
Фото: Motonews.ru
В Таиланде на треке Чанг в минувшие выходные состоялся второй этап чемпионата мира по шоссейно-кольцевым гонкам серии WSBK.
В главном классе серии, WSBK, результаты раунда оказались такими. Первую гонку выиграл британец Джонни Рэй на Kawasaki, вторым стал испанец Хави Форес на Ducati, третьим — британец Чаз Дэвис на Ducati. До финиша добрались 18 пилотов, стартовали 19.
Вторую гонку в Таиланде в супербайке выиграл Чаз Дэвис, вторым стал голландец Михаэль ван дер Марк на Yamaha, третьим британец Александер Лоус на Yamaha. До финиша добрались 14 пилотов при стартовавших 19.
«Сегодня был отличный день. Пробился через кучу пилотов, а ведь квалифицировался только девятым», — отметил после гонок Дэвис.
В общем зачете после двух оставшихся позади этапов в категории «супербайк» лидирует британец Джонни Рэй на Kawasaki c 69 очками, вторым идет итальянец Марко Меландри на Ducati с 67 очками, третий — испанец Хави Форес на Ducati c 60 очками.
В классе «суперспорт» гонку в Таиланде выиграл швейцарец Рэнди Крумменахер на Yamaha, вторым стал француз Лукас Махиас на Yamaha, третьим — итальянец Федерико Карикасуло на Yamaha. Стартовали 26 пилотов, закончили гонку 22.
В общем зачете класса «суперспорт» после двух этапов лидирует Рэнди Крумменахер на Yamaha с 45 очками, вторым идет Лукас Махиас на Yamaha, у него тоже 45 очков, третий — Федерико Карикасуло на Yamaha с 29 очками.
Следующий, третий по счету этап чемпионата мира WSBK-2018 состоится через 3 недели, 13-15 апреля, в Испании на треке Арагон.
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