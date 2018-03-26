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Венгер раскритиковал требующих его увольнения из «Арсенала» болельщиков
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Венгер раскритиковал требующих его увольнения из «Арсенала» болельщиков 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер выразил недоумение требованием болельщиков лондонского клуба уволить 68-летнего французского специалиста с данной должности, передает "Советский спорт".
По мнению тренера, фанаты «канониров» проявляют дискриминацию по отношению к нему из-за возраста.
"Чем старше ты становишься, тем больше возрастает дискриминация по возрасту. Я принимаю это — если результаты при этом недостаточно успешны, тогда ты должен быть готов к последствиям", — цитирует Венгера The Telegraph.
Он отметил, что недовольство болельщиков является несправедливым. Венгер возглавил «Арсенал» в 1996 году. За все время, проведенное в клубе, под его руководством лондонская команда трижды становилась чемпионом страны, а также выиграла семь Кубков Англии.
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