Венгер раскритиковал требующих его увольнения из «Арсенала» болельщиков 

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер выразил недоумение требованием болельщиков лондонского клуба уволить 68-летнего французского специалиста с данной должности, передает "Советский спорт".
По мнению тренера, фанаты «канониров» проявляют дискриминацию по отношению к нему из-за возраста.
"Чем старше ты становишься, тем больше возрастает дискриминация по возрасту. Я принимаю это — если результаты при этом недостаточно успешны, тогда ты должен быть готов к последствиям", — цитирует Венгера The Telegraph.
Он отметил, что недовольство болельщиков является несправедливым. Венгер возглавил «Арсенал» в 1996 году. За все время, проведенное в клубе, под его руководством лондонская команда трижды становилась чемпионом страны, а также выиграла семь Кубков Англии.