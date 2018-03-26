Венгер раскритиковал требующих его увольнения из «Арсенала» болельщиков

По мнению тренера, фанаты «канониров» проявляют дискриминацию по отношению к нему из-за возраста.

"Чем старше ты становишься, тем больше возрастает дискриминация по возрасту. Я принимаю это — если результаты при этом недостаточно успешны, тогда ты должен быть готов к последствиям", — цитирует Венгера The Telegraph

Он отметил, что недовольство болельщиков является несправедливым. Венгер возглавил «Арсенал» в 1996 году. За все время, проведенное в клубе, под его руководством лондонская команда трижды становилась чемпионом страны, а также выиграла семь Кубков Англии.