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Венгер считает требования болельщиков ФК «Арсенала» о его отставке следствием возрастной дискриминации
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Венгер считает требования болельщиков ФК «Арсенала» о его отставке следствием возрастной дискриминации 

RT на русском 32 минуты назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением о растущем недовольстве болельщиков команды его работой. «Чем старше ты становишься, тем больше возрастает дискриминация по возрасту. Я принимаю это, если результаты при этом недостаточно успешны, тогда ты должен быть готов к последствиям», — приводит слова 68-летнего Венгера The Telegraph.
Он заявил, что ему сложно принять то, что его оценивают по возрасту и по годам, проведённым на посту.
Венгер стал главным тренером «Арсенала» в 1996 году.
Ранее сообщалось, что Тухель отказал «Баварии» ради работы в «Арсенале».
RT на русском: последние новости
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