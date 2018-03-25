Венгер считает требования болельщиков ФК «Арсенала» о его отставке следствием возрастной дискриминации

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением о растущем недовольстве болельщиков команды его работой. «Чем старше ты становишься, тем больше возрастает дискриминация по возрасту. Я принимаю это, если результаты при этом недостаточно успешны, тогда ты должен быть готов к последствиям», — приводит слова 68-летнего Венгера The Telegraph

Он заявил, что ему сложно принять то, что его оценивают по возрасту и по годам, проведённым на посту.

Венгер стал главным тренером «Арсенала» в 1996 году.

Ранее сообщалось, что Тухель отказал «Баварии» ради работы в «Арсенале».