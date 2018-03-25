Венгер страдает от возрастной дискриминации

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер недоволен разговорами о его возрасте.

— Послушайте, с годами фокусируешься на том, чтобы приносить пользу клуба, все другое уходит на второй план, — сказал 68-летний Венгер beIN Sports. — Чем старше становишься, тем сильнее страдаешь от возрастной дискриминации. Я понимаю, если результаты неудовлетворительные, тогда нужно принять последствия.

Но в целом сложно принять вопросы о том, сколько времени провел в клубе, сколько тебе лет. Со всем другим приходится мириться, потому что у меня публичная работа, мне нужно давать результат, и на его основе меня судят.

За 8 туров до конца чемпионата Англии «Арсенал» на 13 очков отстает от четвертого места. Наиболее вероятным способом попасть в Лигу чемпионов является победа в Лиге Европы, где соперником «канониров» по 1/4 финала является ЦСКА.