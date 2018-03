Брюс Будро — о 500-й победе в НХЛ: Не хотел, чтобы из-за этого поднимали шум

— Я бы не хотел, чтобы из-за этого поднимали шум. Борьба за плей-офф в самом разгаре. Сейчас вся концентрация — на игре и команде, — передает слова Будро официальный сайт НХЛ.

Добавим, что Будро достиг рубежа в 500 побед за 836 матчей в лиге, быстрее этой отметки достигал только Скотти Боумэн (825).

Congratulations to Coach Bruce Boudreau on 500 @NHL wins! He has posted a 500-241-96 record with Washington, Anaheim & Minnesota. pic.twitter.com/sTmN9qTOuY

— Minnesota Wild (@mnwild) 25 марта 2018 г.