Луис Адриано заявил, что в шутке Джикии не было расизма, а сам он отличный парень

Джикия во время январского сбора в Дубае опубликовал в официальном аккаунте клуба в Twitter видео с футболистами «Спартака», среди которых было несколько темнокожих игроков, и сопроводил его следующим текстом: «Смотрите, как шоколадки тают на солнце». После публикации британские СМИ раскритиковали «Спартак» за проявление расизма, а ФИФА заявила, что осуждает подобное. Впоследствии комитет по этике РФС вынес замечание Джикии и оштрафовал директора департамента клуба по связям с общественностью Леонида Трахтенберга на 20 тысяч рублей.

"Этот эпизод был просто шуткой, — заявил Луис Адриано в интервью бразильскому порталу UOL. — Тот, кто это сделал, — отличный парень, он все время забавляется над всеми, но он хорошо относится ко мне и остальным бразильцам. Пока мне не приходилось сталкиваться с проявлениями расизма (в России), и, надеюсь, этого не произойдет".

"Если говорить об адаптации, я был отлично встречен русскими партнерами. Культура здесь очень похожа на украинскую, — отметил бразилец, ранее выступавший за донецкий «Шахтер». — Язык, еда, холод — все то же самое. Я адаптировался очень быстро и провожу отличное время в «Спартаке». Я должен поблагодарить персонал клуба за то, что так тепло приняли меня".