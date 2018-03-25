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Луис Адриано заявил, что в шутке Джикии не было расизма, а сам он отличный парень
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Луис Адриано заявил, что в шутке Джикии не было расизма, а сам он отличный парень 

Р-Спорт 1 час назад
Нападающий московского "Спартака" Луис Адриано заявил, что не нашел ничего оскорбительного в шутке партнера по команде Георгия Джикии, сравнившего бразильских футболистов «красно-белых» с шоколадками, а его самого считает отличным парнем.
Джикия во время январского сбора в Дубае опубликовал в официальном аккаунте клуба в Twitter видео с футболистами «Спартака», среди которых было несколько темнокожих игроков, и сопроводил его следующим текстом: «Смотрите, как шоколадки тают на солнце». После публикации британские СМИ раскритиковали «Спартак» за проявление расизма, а ФИФА заявила, что осуждает подобное. Впоследствии комитет по этике РФС вынес замечание Джикии и оштрафовал директора департамента клуба по связям с общественностью Леонида Трахтенберга на 20 тысяч рублей.
"Этот эпизод был просто шуткой, — заявил Луис Адриано в интервью бразильскому порталу UOL. — Тот, кто это сделал, — отличный парень, он все время забавляется над всеми, но он хорошо относится ко мне и остальным бразильцам. Пока мне не приходилось сталкиваться с проявлениями расизма (в России), и, надеюсь, этого не произойдет".
"Если говорить об адаптации, я был отлично встречен русскими партнерами. Культура здесь очень похожа на украинскую, — отметил бразилец, ранее выступавший за донецкий «Шахтер». — Язык, еда, холод — все то же самое. Я адаптировался очень быстро и провожу отличное время в «Спартаке». Я должен поблагодарить персонал клуба за то, что так тепло приняли меня".
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