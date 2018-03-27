Молодежная сборная России по футболу сыграет отборочный матч ЧЕ-2019 в Гибралтаре

ТАСС , 27 марта. Молодежная сборная России встретится во вторник в гостях с командой Гибралтара в отборочном матче чемпионата Европы 2019 года по футболу. Российская команда занимает второе место в 7-й отборочной группе, сохраняя шансы на выход в финальную стадию.

В пятницу подопечные Евгения Бушманова не без труда обыграли в гостевом матче команду Македонии — 4:3. Спартаковец Зелимхан Бакаев забил решающий мяч на четвертой компенсированной ко второму тайму минуте. Впереди у российской команды встреча с другим аутсайдером группы — командой Гибралтара, которая, как и македонцы, имеет в своем активе лишь три очка (победа над македонцами в домашнем матче со счетом 1:0).

Аяз Гулиев и Федор Чалов. Полузащитник Грэм Торилья забил тогда единственный мяч своей команды в отборочном цикле, остальные шесть матчей сборная Гибралтара проиграла с общим счетом 0:20. 5 сентября прошлого года гибралтарцы уступили с разгромным счетом россиянам — 0:3. Встреча состоялась в Туле, у хозяев забили Александр Зуев

После шести сыгранных матчей из 10 на счету сборной России 13 очков, уступает она лишь команде Сербии (18). Девять очков после пяти матчей на счету австрийцев.

Чтобы пробиться в финальный турнир, необходимо занять в группе первое место или оказаться в числе четырех лучших команд среди занявших в девяти отборочных группах вторые места. Эти сборные сыграют в стыковых матчах за две последние путевки в финальную стадию чемпионата Европы, которая пройдет в июне следующего года в Италии и Сан— Марино. Так что сборной России необходимо обыгрывать как аутсайдеров, так и конкурентов — в сентябре она дома сыграет с сербами, а в октябре отправится в Австрию.

К Гибралтару готовились в Марбелье

После матча в Скопье российские футболисты прилетели в Испанию и готовились к предстоящей игре в Марбелье. Во вторник команда Бушманова сыграет на стадионе «Виктория», расположенном на территории Гибралтара и вмещающем две тысячи зрителей. В прошлом году несколько домашних матчей молодежная сборная Гибралтара провела в Португалии — на стадионе «Алгарве» в Фару, когда арена «Виктория» находилась на реконструкции.

Встреча молодежных сборных Гибралтара и России начнется в 21:00 мск, главным арбитром назначен Василис Димитриу из Кипра.

В 2013 году Гибралтар стал членом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Через три года Футбольная ассоциация Гибралтара вошла в состав Международной федерации футбола (ФИФА). Сборная Гибралтара приняла участие в отборочном турнире чемпионата мира 2018 года.