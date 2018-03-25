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Елесин — о интервью: порой вопросы журналистов просто бывают некорректными
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Елесин — о интервью: порой вопросы журналистов просто бывают некорректными 

Чемпионат.com 1 час назад
Защитник ярославского «Локомотива» Александр Елесин поделился мнением о работе прессы, вспомнив об истории с флеш-интервью после матча с «Салаватом Юлаевым», которое стало одним из самых коротких в истории КХЛ ТВ.
«Помню ли я о реакции комментаторов? Да, они сказали, что я единственный хоккеист, который на комедиях не смеётся. Конечно, не моя работа оценивать вопросы журналистов в экспресс-интервью у кромки льда, но порой они просто бывают некорректными. Просто в той ситуации меня спросили: «Вы знали, что семь лет держался рекорд скорострельности, что думаете об этом?» И что мне отвечать? Во время игры об этом не задумываешься. После матча я могу детально разобрать эпизод, рассказать о своих эмоциях, о том, кто и как сыграл, но во время матча я больше сконцентрирован, как помочь команде добиться победы», — цитирует Елесина журнал «Элитный квартал».
Видео того интервью можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.
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