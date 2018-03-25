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Тренер Гаджиев поделился мнением о травме футболиста Зобнина
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Тренер Гаджиев поделился мнением о травме футболиста Зобнина 

RT на русском 53 минуты назад
Бывший главный тренер пермского «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал травму полузащитника московского «Спартака» и сборной России Романа Зобнина. «Потеря Зобнина вряд ли повлияет на схему игры сборной. Да, это очень одарённый игрок. И если бы не травма, у этого молодого, талантливого футболиста была бы возможность выступить на чемпионата мира, до начала которого хавбек мог бы ещё прибавить», — приводит слова Гаджиева «Спорт-Экспресс».
Он отметил, что на сегодняшний день полузащита в сборной укомлектована наиболее хорошо и в этой линии достаточно много исполнителей примерно одного класса.
«Не думаю, что эта потеря столь существенна, как, например, неучастие в турнире Кокорина. Это в атаке и обороне у нас больший дефицит», — подчеркнул Гаджиев.
Ранее в «Спартаке» прокомментировали травму футболиста Зобнина..
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