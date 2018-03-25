Тибо Куртуа: ван Галу не следует говорить об игре вратарей

Голкипер «Челси» Тибо Куртуа ответил голландскому тренеру Луи ван Галу, который раскритиковал его за мяч, пропущенный между ног в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (0:3) от аргентинца Лионеля Месси

«Когда я слышу мнения так называемых экспертов, понимаю, что они ничего не знают об игре вратарей, — приводит Sporza слова бельгийца. — Например, ван Галу не следует говорить о голкиперах. Я знаю, что хорошо справляюсь со своей работой и набираю форму к чемпионату мира.

Я не раз играл против Месси, и он не впервые забил мне между ног. Для голкипера моего роста это, возможно, самое слабое место. Такие голы напрягают, но нужно принять это. Как мужчина я признаю свою ошибку».

Напомним, бельгиец провел три сезона в испанской примере, выступая за «Атлетико».