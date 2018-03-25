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Тибо Куртуа: ван Галу не следует говорить об игре вратарей
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Тибо Куртуа: ван Галу не следует говорить об игре вратарей 

Советский спорт 22 минуты назад
Голкипер «Челси» Тибо Куртуа ответил голландскому тренеру Луи ван Галу, который раскритиковал его за мяч, пропущенный между ног в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (0:3) от аргентинца Лионеля Месси.
«Когда я слышу мнения так называемых экспертов, понимаю, что они ничего не знают об игре вратарей, — приводит Sporza слова бельгийца. — Например, ван Галу не следует говорить о голкиперах. Я знаю, что хорошо справляюсь со своей работой и набираю форму к чемпионату мира.
Я не раз играл против Месси, и он не впервые забил мне между ног. Для голкипера моего роста это, возможно, самое слабое место. Такие голы напрягают, но нужно принять это. Как мужчина я признаю свою ошибку».
Напомним, бельгиец провел три сезона в испанской примере, выступая за «Атлетико».
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